Weer brand bij tabakswinkel in Rotterdam, getuige ziet mannen wegrennen

MET VIDEO Twee gewonden nadat ruzie in woning ontaardt in steekpar­tij

Een ruzie tussen twee mannen in een woning in Hoogvliet raakte vrijdagavond zo verhit, dat die ontaarde in een steekpartij. Een 48-jarige man uit Hoogvliet werd daarbij in zijn buik gestoken met een mes. Hij raakte dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis vervoerd moest worden.

28 mei