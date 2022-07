We worden nog steeds belazerd door deze twee verschrikkelijke aubergines

Column De psycholoog zei: 'Je hoeft maar één ding te veranderen in je leven. Dat is alles’

Het was in een achterafzaaltje in het Oude Noorden. Er waren 28 mensen. Naast mij zat een agente in uniform met alle attributen die daarbij horen. De man voor wie we kwamen, schraapte zijn keel en begon te praten toen er een laatkomer binnenkwam. Ze stampte naar voren. Onderweg zag ze de agente. En die kende ze blijkbaar. Ze zwaaide, riep ‘hallo’ en stuurde handkusjes. Onbeschoft.

9 juli