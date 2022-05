We willen betere zorg voor ons huisdier (en dat mag wat kosten): ‘Man weet niet dat hond chemo krijgt’

Column Ik dacht eerst nog: hoer? Heb ik iets te korts aan of te bloots?

In Porto lopen de straten omlaag en omhoog. En ik had beneden aan de rivier naar een bandje zitten luisteren. Lekker in het zonnetje. Het is dat ik niet van sangria hou, anders had ik een lekker glaasje genomen. Maar ook zonder was ik rozig en hield ik van de hele wereld. Love, peace en happiness.

28 mei