We stonden in een rij van 800 mensen en dachten: wat doen we onszelf aan?

We hadden de vlucht van 7.05, dus draaiden reeds om 3 uur in de vroege ochtend bij het Schieplein de weg op. Vijf kwartier later schoven we met 800 andere reislustigen aan in de dit jaar beroemd geworden witte wachttenten, waardoor er tijd was voor reflectie. Want wat doen we onszelf aan om steeds massaal ver weg te vliegen? Onze voorouders gingen nog gewoon naar Zeeland, Sauerland of Dordogne.