‘We moeten streven naar een respectvol debat’

Sparta enige in eredivisie die nog niet van ploeg uit linkerrij­tje won: ‘Kan ik goed mee leven’

Joshua Kitolano viel in de Rotterdamse derby met Feyenoord vroegtijdig uit, maar is er zaterdag in Alkmaar tegen AZ weer gewoon bij. Dat geldt – buiten Jonathan De Guzmán - voor de gehele selectie van Sparta, dat de komende weken eindelijk eens hoopt te winnen van een club in het linkerrijtje.