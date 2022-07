We hebben er allemaal wel zo een gehad, zo’n leraar die je zág

Update A20 weer open bij knooppunt Kleinpol­der­plein na ongeval

De A20 van Rotterdam naar Gouda ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein is weer open. De weg was maandagochtend tijdelijk afgesloten voor het verkeer na een ongeval. Daarbij belandde een auto op zijn kop op het wegdek. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

11:18