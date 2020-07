Waterstof is de brandstof van de toekomst, zegt Rotterdam, maar niet in de woonwijken

Ellen Verkoelen wil lijsttrek­ker 50PLUS worden

12:55 Ellen Verkoelen, de fractievoorzitter en het enige gemeenteraadslid van 50PLUS in Rotterdam, wil lijsttrekker worden van haar partij. 50PLUS is op zoek naar een nieuwe leider omdat voormalig boegbeeld Henk Krol uit de partij is gestapt om zijn eigen partij op te richten.