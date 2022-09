Wateroverlast door hevige regenval, blikseminslag in Bergschenhoek

Er viel in korte tijd veel regen, na 21.00 uur zou dat minder moeten worden. De korte, hevige regenval zorgde voor wateroverlast op meerdere plekken in Rotterdam.



Zo is er waterschade in meerdere woningen in de Rechthuisstraat en Molenwaterweg. Ook in Schiedam zijn er woningen die kampen met wateroverlast. In Bergschenhoek sloeg de bliksem in, in een gebouw aan de Bonnemastraat.