Wat zijn volgens jou de meest unieke plekken van Nederland? Het Eurovisie Songfestival zoekt ze!

Ieder jaar maken de postcardvideo’s een belangrijk deel uit van het muziekspektakel. Voordat de artiesten het podium op komen worden zij voorgesteld in de video's, waarin je vaak iets te zien krijgt van het gastland. Nederland wilde dat dit jaar nou nét even anders doen. De organisatie wilde niet de toeristische hotspots laten zien, maar juist de mensen die ons land zo mooi maken. Verenigingen en clubs meldden zich massaal om zich aan de 180 miljoen kijkers te laten zien.



Inmiddels leven we in een andere wereld waarin groepen mensen voor de camera trekken simpelweg niet kan. ,,Ik denk echt dat doordat we noodgedwongen nieuwe dingen moeten bedenken er veel creativiteit loskomt en het nog gaver en ingenieuzer wordt”, zegt Gerben Bakker, Head of Show.