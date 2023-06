Wat zijn die kotjes daar en wie bivakkeerden er?

Een fatsoenlij­ke oude dag is straks niet meer vanzelf­spre­kend: ‘Het moet helemaal anders’

Rotterdam en buurgemeenten krijgen de komende jaren tienduizenden 65-plussers erbij en dat heeft grote gevolgen: voor de senioren zelf, maar ook hun families. In een serie verhalen brengt het AD in beeld hoe met man en macht gewerkt wordt aan oplossingen. Eén ding is nu al duidelijk: het vooruitzicht op een fatsoenlijke oude dag verdwijnt snel. Toch is er hoop.