Wat zijn de verrassingen en wie is de grootste? Dit gebeurde er in jouw gemeente

LIVE | Leefbaar Rotterdam wil scenario van vier jaar geleden voorkomen, opkomst historisch laag

Goedemorgen! De gehele dag houden we je hier op de hoogte van de laatste verkiezingsupdates. Leefbaar Rotterdam is opnieuw de grootste en is nu aan zet. In Barendrecht haalde de lokale partij Echt voor Barendrecht zoveel stemmen dat ze in haar eentje kan regeren. In verschillende gemeenten was de opkomst historisch laag.

6:55