Wat zien we hier niet meer?

Rotterdam isoleert huizen in de Rochussen­straat: ‘We kunnen elkaar weer verstaan’

Kuno van den Berg wist in 2002 dat hij niet bepaald in een bos ging wonen, maar dat de geluidsoverlast aan de Rochussenstraat zo erg zou zijn, dat had hij niet verwacht. De gemeente Rotterdam schoot te hulp en voorzag zijn woning van dubbel glas.

10 juni