Wat wordt het Beste Gebouw van 2022? Rotterdam grote kanshebber bij architectuurprijs

Voor de prijs Beste Gebouw van 2022 zijn (uit meer dan tachtig inzendingen) tien gebouwen genomineerd. Maar liefst drie daarvan staan in Rotterdam. Het gaat om Little C, het Depotgebouw van Museum Boijmans Van Beuningen en het Floating Office.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). De jury, onder leiding van hoogleraar toegepaste economie Barbara Baarsma, bezocht afgelopen week twintig gebouwen en nomineerde er tien.

In de categorie Stimulerende omgeving zijn het Floating Office en het Depotgebouw van Museum Boijmans Van Beuningen genomineerd. In de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie is het project Little C geselecteerd.

Floating Office

Volledig scherm Het Floating Office in Rotterdam. © Brunopress

Koning Willem-Alexander opende in augustus vorig jaar het bijzondere kantoorgebouw aan de Rijnhaven. Het Floating Office, een energieneutraal en zelfvoorzienend hoofdkantoor van het Global Center on Adaptation (GCA), is het allergrootste drijvende én duurzame kantoor ter wereld.

Het gebouw is dus van het GCA, een wereldwijd opererende organisatie die partijen uit de publieke en private sector bijeenbrengt om te werken aan klimaatoplossingen.

Depot Boijmans Van Beuningen

Volledig scherm Depot Boijmans Van Beuningen. © Boijmans Van Beuningen

Het Depot is het eerste kunstdepot ter wereld dat voor publiek toegankelijk is. Het Depot heeft een kunstcollectie van 151.000 voorwerpen. Daar zitten schilderijen van Rembrandt van Rijn, Jeroen Bosch en Vincent van Gogh tussen, maar ook zeldzame beeldhouwwerken, tijdloze fotografie en ragfijne videokunst.

Daarnaast is de kunst in het museum niet gerangschikt volgens kunsthistorische periodes, maar volgens afmetingen en klimaateisen. ‘De spiegelende gevel, bestaand uit 6609 vierkante meter glas verdeeld over 1664 panelen, zorgt ervoor dat het iconische gebouw visueel opgaat in zijn omgeving’, schrijft de jury van het BNA. ‘Elke dag – afhankelijk van weersomstandigheden – oogt het Depot anders, als in een levend schilderij.’

Little C

Volledig scherm Nieuwbouwwijk Little C aan de Coolhaven. © Jan de Groen

Little C, de naam verwijst naar de wijk Little Italy in New York, bestaat in totaal uit 320 lofts en appartementen. Precies 111 daarvan zijn koopwoningen, het grootste deel is huur. Daarnaast wordt zo’n 10.000 vierkante meter aan werkplekken en kleinschalige horeca besteed. Ook het Familiehuis van Daniel den Hoed is onderdeel van het project.

Volgens de jury is Little C een ‘radicale breuk’ met anonieme woontorens. ‘De wijk viert hoogstedelijk en informeel wonen. Het is een nieuw stuk stad dat direct prettig, doorleefd en tijdloos aanvoelt.’

De winnaar wordt op 12 mei bekendgemaakt in het Theater Zuidplein in Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.