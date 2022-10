Wat moet de koning zeker zien en doen in Rotterdam? Hier alvast een voorzetje

Met video Reacties op Koningsdag: ‘Mensen kunnen rekening niet betalen, waarom dan hier miljoenen aan uitgeven?’

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag én 10-jarig koningschap met zijn familie op 27 april 2023 in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb is in zijn nopjes, maar zijn Rotterdammers dat ook? ,,.Mensen komen toch wel naar de kroeg. Daar hebben we de koning niet voor nodig.”

