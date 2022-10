Orkun Kökçü 1

De reactie van met name Rotterdamse politici op het standpunt van Kökçü is buiten proportie. De mens staat centraal en niet een paar letters of kleurtjes. Politici zijn er om te regeren en niet om te dicteren. Laat een ieder in zijn waarde. Onthoud dit goed. Respect moet je verdienen, dat kun je niet afdwingen.

Henk Eleveld, Ridderkerk

Orkun Kökçü 2

Heeft de krant niets belangrijkers te melden dan de armband van aanvoerder Kökçü? De publieke opinie is hiermee erg tekort gedaan. In dit land heb je namelijk vrijheid van meningsuiting. Ook als je een eigen mening hebt of deel bent van een cultuur of overtuiging. Ik hoop dat mijn krant zich van af nu eerst gaat beraden naar de zin van uitgebreid vermelden van gedachte goed dat van iedereen heilig is.

Meindert van de Wal, Hellevoetsluis

Quote Iemand aanmoedi­gen om homo te zijn of worden, is natuurlijk onzin Tiny Kats

Orkun Kökçü 3

De voormalige gastheer van de Essalam moskee zegt: ‘Wij accepteren homo’s, maar hoeven ze aan te moedigen’. Een paard moedig je aan om bijvoorbeeld over een hek te springen, maar iemand aanmoedigen om homo te zijn of worden is natuurlijk onzin. Hieruit blijkt dat er nog er lange weg te gaan is.

Tiny Kats, Rotterdam

Orkun Kökçü 4

Moskee over Kökçü-gate: ‘Wij accepteren homo’s, maar hoeven ze niet aan te moedigen’. Maar daar gaat het toch niet om? We hebben het over accepteren en respect tonen voor iedere vorm van liefde. Wat Kökçü voor gedrag vertoont, is angst voor de gemeenschap en de gevolgen hiervan. Zo komen we nooit tot verdraagzaamheid voor elkaar. Nu wordt er alleen maar weer over niets anders gesproken. Waarom toch?

Ger Hagen

Boijmans catastrofe

Met enige regelmaat lees ik in de krant over nieuwe tegenvallers bij de renovatie van de gebouwen van museum Boijmans. Al met al duurt het tot tenminste 2029 alvorens het museum weer te bezoeken is. Het prijskaartje valt steeds opnieuw hoger uit. Kortom het project is uiterst slecht voorbereid.

Nu komt er nog een flater bij. ‘Men’ wil een tunnel aanleggen onder het museumpark vanaf de Westzeedijk om goederen te kunnen aanleveren in het museum. Ook weer een noodsprong om het falen bij het oorspronkelijke idee te verhullen. Ik ben een leek op het gebied van bouwen, maar gelet op het steeds maar duurder wordende project, vraag ik mij af waarom niet gekozen is voor totale nieuwbouw. Het had veel narigheid, tijd en geld bespaard.

Luc Braams, Rotterdam

WK in Qatar

Bij de laatste zin van het verder prima artikel van Marcel Wijnstekers, gingen mijn haren overeind staan. Sportfilosoof Sandra Meeuwsen wil antwoord krijgen op de vraag of kijkers niet medeverantwoordelijk zijn voor de slachtoffers, die de stadions moesten bouwen voor hún plezier. Als voetballiefhebber én als iemand die er niet van houdt een (onterecht) schuldgevoel aangepraat te krijgen, vind ik dat ik moet reageren. Néé mevrouw Meeuwsen, dat zijn wij níet.

Quote Het was niet de beslissing van alle voetbal­lief­heb­bers of de voetbal­lers zelf. Nee, dat besluit werd twaalf jaar geleden genomen door de FIFA Leontine van Balen

Ook mij stuit het tegen de borst, dat een prachtig evenement als het WK, georganiseerd wordt door en in Qatar, een land dat het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Maar dat was niet de beslissing van alle voetballiefhebbers of de voetballers zelf. Nee, dat besluit werd twaalf jaar geleden genomen door de FIFA. Een besluit waar ongetwijfeld veel geld en politiek gekonkel mee gepaard ging. Accept the things you cannot change, en laat alle voetballiefhebbers straks zonder schuldgevoel en hopelijk met veel plezier van veel mooie wedstrijden genieten.

En dan nog iets mevrouw Meeuwsen, denkt u nu werkelijk dat er ook maar 1 seconde minder gevoetbald wordt als Nederland massaal besluit om niet te kijken? Ik denk het namelijk niet.

Leontine van Balen, Brielle

