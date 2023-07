Wat is dat nu toch met vrouwen? Om iets heel anders te willen gaan doen dan waar je goed in bent

Rotterdam­mer bezorgt vrouw ‘schrik van haar leven’ als hij met mes in haar slaapkamer staat

Een 22-jarige man uit Rotterdam is donderdagochtend aangehouden, omdat hij een woning binnen zou zijn geslopen in Breda. De bewoonster van het huis werd vroeg in de ochtend wakker en kreeg volgens de politie ‘de schrik van haar leven’. De voor haar onbekende man stond in haar slaapkamer, met een mes in zijn hand.