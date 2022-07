Wat een indrukwekkend plaatje! Zo zag je de Rotterdamse haven nog niet eerder

Dopen in Hof­pleinfon­tein en bidden in Ahoy: gelovigen uit hele wereld versprei­den woord in Rotterdam

Op straat aangesproken door iemand die over het geloof wil praten? De kans dat deze week gebeurt is groter dan normaal: Rotterdam is het decor van Awakening Europe. Leden van de evangelische kerk komen uit alle hoeken van de wereld om het woord van God te verspreiden. ,,We willen zoveel mogelijk mensen bereiken.’’

