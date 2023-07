Wat deden Bassie en Adriaan vóórdat ze beroemd werden? In podcast van Robert en Rik hoor je dat

Het geld is er nu wel in Vlaardin­gen, maar wie gaat de nieuwe plannen uitvoeren? ‘Ambtenaren gezocht’

Een paar jaar terug was er financieel amper wat mogelijk in de gemeente Vlaardingen, maar nu heeft de stad vet op de botten én is er ruimte om extra te investeren. Maar er doemt een nieuw probleem op: een gebrek aan mankracht op het stadhuis om alle ambities uit te voeren.