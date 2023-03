Wat als je weet dat je doodgaat? Monique helpt afscheid te nemen en het leven te vieren

indebuurt.nlDat het leven niet oneindig is, weten we allemaal. Monique van Melle is zich hier dagelijks bewust van. Zij helpt mensen die weten dat hun einde nadert, om bewust afscheid te nemen. “En misschien nog wel veel belangrijker: om hun leven te vieren op de manier waarop zij dat willen.”

Een dokter die je vertelt dat je niet lang meer te leven hebt, je kunt het je bijna niet voorstellen. “Totdat het je overkomt,” aldus Monique van Melle. Ze heeft het helaas al meerdere keren om haar heen ervaren.

Afscheid nemen van het leven

“Een vriendin van mij kreeg te horen dat ze ongeneeslijk ziek was,” vertelt ze. “Er ging vanalles door haar heen: Wat wil ik achterlaten? Hoe wil ik dat mensen mij herinneren? Hoe neem ik afscheid van mijn familie en vrienden? En nog veel meer van dat soort vragen.”

“Eén ding was zeker: ze wilde de regie zelf in handen houden. Afscheid nemen op háár manier. Én haar leven vieren,” laat Monique weten. En dat gebeurde: samen met de mensen om haar heen besprak ze wat haar wensen waren en wat er mogelijk was.

Vriendinnenweekend

Monique gaat verder: “Haar vriendinnen betekenden heel veel voor haar. Daarom hebben we een weekend georganiseerd waar zij allemaal bij waren. Wat een geweldige dagen waren dat: we hebben gefeest, gelachen, gehuild, diepgaande gesprekken gevoerd en herinneringen opgehaald. En dat is ook hoe we haar nu mogen herinneren: als iemand die vrolijk in het leven stond en er altijd was voor haar vriendinnen.”

La Grande Finale

Na deze bijzondere ervaring kwam voor Monique alles samen. Zij runde op dat moment al een evenementenbureau en had eerder in de verpleging gewerkt, waar zij tevens ervaring met stervensbegeleiding had opgedaan. “De kennis had ik al, maar nu wist ik wat ik ermee moest doen.”

Quote Ik wil mensen de mogelijk­heid bieden om op hun manier afscheid te nemen

En zo ontstond haar bedrijf, La Grande Finale. “Door deze en later ook andere ervaringen met mensen om mij heen, weet ik hoe belangrijk het is om op een passende manier afscheid te nemen van het leven en je dierbaren,” vertelt ze. “Ik wil mensen die dat nodig hebben die mogelijkheid bieden.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm “Zelf en op je eigen manier afscheid kunnen nemen van je dierbaren, is heel belangrijk.” (Foto: La Grande Finale)

Eigen regie

“Ik merk vooral dat men het fijn vindt om zelf de regie in handen te hebben tijdens de laatste momenten in het leven. Hoe een begrafenis of crematie loopt heb je zelf eigenlijk niet in de hand, omdat je er niet bij bent. Bovendien kun je dan zelf geen afscheid meer nemen. Zolang je er nog bent, kan dat wel. En je kunt die tijd gebruiken om zelf een blijvende herinnering te creëren voor de mensen die je achterlaat.”

Afscheidsfeest

“Wat ik bijvoorbeeld vaak hoor is dat men niet herinnerd wil worden als ‘ziek’, of op een andere verdrietige manier. Daarom organiseren we bij La Grande Finale ook best vaak feestjes. Dat klinkt misschien gek, maar een afscheidsfeest biedt meer troost dan je je kunt voorstellen!”

Quote Een afscheids­feest biedt meer troost dan je je kunt voorstel­len

Op zo’n feest mag er ook gewoon gehuild worden, benadrukt Monique. “Verdriet om degene die er straks niet meer is, is logisch en moet er ook uit. En juist daarom is zo’n passend afscheid zo belangrijk, het helpt bij het rouwproces.”

“Op een goede manier afscheid nemen van het leven en van je dierbaren, zorgt voor rust bij de mensen die je achterlaat. En het helpt iemand ook om uiteindelijk op een vredige manier te overlijden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Schiedam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!