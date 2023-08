Wandelen, eten en kunst spotten: het kan tijdens de Tweeduizend-meter-maaltijd op Zuid

Inges broer leidde een op het oog perfect leven: ‘Hij vroeg of ik nadacht over een leven zonder hem’

Niels van Rooijen (23) had het ultieme studentenleven. En toch belandde de jonge Rotterdammer in zo’n diepe put dat hij zichzelf doodde. Zusje Inge (22) vertelt over het verlies van haar allerbeste vriend en de tijd daarvoor, waarin ze probeerde hem te helpen. ,,Uiteindelijk werd het hem gewoonweg te veel, hij viel om.”