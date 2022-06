Wandelaars en fietsers bespoten met ketchup

VIDEO Hond komt om bij uitslaande brand in Rotterdam-IJsselmon­de, één persoon naar het ziekenhuis

Bij een woningbrand aan het Veenoord in Rotterdam-IJsselmonde is zaterdagnacht een hond om het leven gekomen. Brandweermannen troffen het beestje aan in de woning waar het vuur woedde. De brand brak even na 00.30 uur uit op de achtste verdieping van de flat.

