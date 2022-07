Waarom Rotterdammers voorlopig nog niet verlost zijn van ongevraagd reclamewerk door de brievenbus

Het gaat in dit geval niet om krantjes of folders, waarop geen adres en naam staan. Die zijn makkelijk tegen te houden. Bezorgers kunnen die gewoon niet in een brievenbus doen als er geen Ja/Ja-sticker op zit. Zo’n sticker betekent dat de bewoner al het drukwerk wil ontvangen. Zit die sticker er niet op, dan mag de bezorger er geen reclamekrantjes in gooien. De gemeente schreef de gemeenteraad in december 2021 dat hierdoor per jaar al vijf miljoen kilo papier bespaard was.