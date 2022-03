Waarom Rotterdammers niet één, maar twee stempassen hebben gekregen

Rotterdam wordt opgedeeld in 39 wijken, die elk een vertegenwoordiging krijgen van bewoners die we zelf mogen aanwijzen, in de meeste gevallen zeven. Zij mogen straks namens de bewoners meepraten over de toekomst van de wijk. Zij moeten ervoor zorgen dat de kloof tussen burgers en de gemeente kleiner wordt, en dat de gemeente sneller weet van problemen of juist ideeën die in de wijk leven.

Elke wijkraad gaat na de verkiezingen aan de slag om een ‘wijkakkoord’ te maken. ,,Daarin zetten ze wat de grote issues zijn", legde wethouder Roos Vermeij onlangs uit. ,,Waar mensen zich zorgen over maken, wat ze het liefst willen. Over welke ontwikkelingen de wijk wil meepraten. En daar gaan wij héél goed naar luisteren.”

Er zijn veel meer kandidaten dan plekken, dus er valt wat te kiezen. Wie die kandidaten zijn? Misschien ken je er een persoonlijk of kreeg je van een paar al een folder. Maar een overzicht van alle kandidaten in de wijk staat op mijn.rotterdam.nl. Daar stellen ze zich allemaal voor. Ook belangrijk: stemmen voor je wijkraad kan alleen in je eigen wijk. Wil je dus stemmen voor beide verkiezingen, kies dan een stembureau dicht in de buurt van je woonadres.

Nog helemaal geen stempas gehad? Dan moet je vrijdag nog in actie komen. Voor 17.00 uur kun je een vervangende stempas aanvragen via rotterdam.nl/verkiezingen of aan de balie in het stadhuis aan de Coolsingel. Daarna is het te laat.

