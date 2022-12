Waarom Rotterdam mogelijk toch twee nieuwe kerncentrales krijgt

Ook Barend­recht zit niet op schroothan­del Van Leeuwen te wachten

De gemeente Barendrecht heeft Rotterdam laten weten grote moeite te hebben met de komst van afvalbedrijf Van Leeuwen vlak bij de gemeentegrens. Het Rotterdamse concern wil verkassen van de Doklaan naar de Bergambachtstraat in IJsselmonde. Omwonenden in Lombardijen zijn al weken in rep en roer over de schroothandel.

8 december