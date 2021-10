Waarom deze mensen zich nu tóch laten vaccineren: 'Iedere keer testen voor een evenement is irritant’

Doudou Diop (23) staat dinsdagochtend voor een dichte priklocatie. Sporthal Schuttersveld in Rotterdam Crooswijk is nog niet open. De 23-jarige Rotterdammer was allang aan de beurt voor een prik, maar liet zijn beurt telkens voorbijgaan.

De horecamedewerker vindt het beleid soms krom, maar wil zich nu toch laten prikken. De aangekondigde coronapersconferentie van komende dinsdag heeft hem van gedachten doen veranderen. ,,Ik wil niet in dat rijtje horen van vaccinweigeraars. Er komen straks ook meer beperkingen en daar zit ik echt niet op te wachten”, vertelt Diop, die ook een beetje is gepusht door zijn ouders. ,,Ik doe het zeker niet voor mezelf, ik heb nergens last van. Ik lever zo mijn maatschappelijke bijdrage.” Het is ook ‘handig’ om het toch maar gedaan te hebben, geeft hij toe. ,,Iedere keer testen voorafgaand aan een evenement is best irritant.”