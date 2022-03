Waarom bijna niemand in deze wijk stemde: ‘Als je aan het overleven bent, denk je niet aan verkiezingen’

Column Laat ik eens mild zijn. Karremans is een betere acteur dan Jan Smit

Deze krant verbond zich ooit commercieel aan Het Bombardement, de langverwachte film over de ramp van 14 mei 1940. Zoals u weet koesteren Rotterdammers hun geschiedenis. We pronken graag met onze wapenspreuk ‘Sterker door strijd’, die duidt op onze kracht grote tegenslagen te overwinnen. Het Bombardement zou vele ogen in het land openen, dachten we.

11 maart