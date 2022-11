Waarom Aboutaleb en Bart de Wever het zo goed kunnen vinden: ‘We zijn van elkaar gaan houden’

column De familie Kahn stierf in Auschwitz, maar keerde deze week toch een beetje terug in Rotterdam

Mijn oude bovenbuurman, tevens huisbaas, appte. Of ik woensdagmiddag even langs kon komen, op de stoep ter hoogte van Bergweg 164A. Herman is een warme, markante kerel tegen wie je liever geen nee zegt, dus ik zei ja.

18 november