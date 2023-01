Waarheen met de veerpont? Blue Amigo kan het niet zeggen

Iraanse filmmaker mag niet naar filmfesti­val Rotterdam na steunen protest

De Iraanse filmmaker Masud Kimiai is in Iran op het vliegveld tegengehouden toen hij naar Rotterdam af wilde reizen om het International Rotterdam Film Festival (IFFR) bij te wonen. Dat melden Iraanse media maandagmiddag. Kimiai zou tijdens het IFFR zijn nieuwste film Killing the Traitor presenteren.

30 januari