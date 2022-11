Waar stonden deze joekels? Sommige gebouwen telden wel vijftien verdiepingen

Gifgroene scooter­tjes van Go Sharing nét op de weg in Capelle, maar bedrijf kondigt vertrek al weer aan

Deelscooter-aanbieder Go Sharing is koud begonnen in Capelle aan den IJssel, maar kondigt nu al weer aan te stoppen in de IJsselgemeente. Als reden wordt opgegeven dat de winst die het bedrijf maakt tegenvalt. Wanneer de populaire, gifgroene tweewielers uit het straatbeeld verdwijnen, is nog niet duidelijk.

