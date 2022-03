Waar kun je stemmen in Krimpen aan den IJssel? Hier vind je alle stembureaus

Hard, maar rechtvaar­dig, geliefd en soms gehaat: 'Ze denkt dat ze de keizerin van Capelle is’

En wéér doet Ans Hartnagel (72), Capellenaar in hart en nieren, mee aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Als frontvrouw van Leefbaar Capelle, de partij die door haarzelf in 2002 in de wieg is gelegd, daar aan de boorden van de Hollandsche IJssel. Twintig jaar politica, hard maar rechtvaardig, eigenwijs en vol emotie, geliefd en hier en daar gehaat. Maar bij wie het wel en wee van Capelle aan den IJssel altijd bovenaan staat.

11 maart