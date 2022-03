Waar kun je stemmen in Capelle aan den IJssel? Hier vind je alle stembureaus

Priester Michel (69) verloor z'n broer en zusje: ‘Zelfs God kan geen rampspoed voorkomen’

Michel Hagen (69) maakte ooit schoorstenen schoon, werkte in de chemische industrie en reed op zijn motor naar het arbeidsbureau om mensen aan een baan te helpen. Nu is hij priester in de Rotterdamse Kathedraal. ,,Ik voel mij nog steeds aangetrokken tot vrouwen.”

