Vrouw zwaargewond na aanval drie agressieve honden in Rotterdam: politie schiet honden dood

Column Flutflora verandert het leven van een volkstuin­der in een slavenbe­staan

9:10 Ik haal opgelucht adem als ik na mijn vakantie m'n volkstuintje binnen struikel. Geen stormschade, geen waterschade en zeker geen hitteschade. Het kikkertje in het frivole vijvertje kwaakt kwiek bij wijze van saluut, de vlindertjes fladderen vrolijk rond mijn hoofd, de bij vertrek nog pietepeuterige druif is al een hele vent geworden. Jongens, laat de nazomer maar in alle hevigheid losbarsten.