Vrouw overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Rotterdam-Ommoord: bestuurder (76) aangehouden

Capels Bewoners Belang des duivels: ‘Het wordt ons onmogelijk gemaakt om campagne te voeren’

De nieuwbakken politieke partij Capels Bewoners Belang is woedend op de gemeente Capelle. De fractie had swingende posters laten fabriceren om de lokale kiezer mee te verleiden, maar de stad verbiedt het om die in de wijken op te hangen. Lijsttrekker Martin van Gent is ‘diep teleurgesteld’. ,,Het wordt ons zo onmogelijk gemaakt om een verkiezingscampagne te voeren.’’

4 maart