Vrouw maakte sites vol afbeeldingen van officier van justitie, maar rechtbank spreekt haar vrij van stalken

SnowWorld heeft het drukker dan ooit, maar Outdoor Valley ziet niet nog meer skiërs op kunstbaan

Terwijl het momenteel ‘drukker dan ooit’ is op de skilocaties van SnowWorld, mede vanwege de slechte sneeuw in skigebieden, merken ze daar bij kunstskibaan Outdoor Valley Wintersport in Bergschenhoek vooralsnog weinig van. Volgens de manager van de skischool is het niet drukker dan voorgaande jaren.

6 januari