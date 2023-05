Vrouw krijgt bijtende stof in gezicht gegooid door man en moet met brandwonden naar ziekenhuis

Markt­plaats-af­spraak bij verkoop­ster eindigt met geweld: jongen duwt vrouw van trap nadat hij telefoon jat

Een afspraak die een vrouw via Marktplaats maakte om haar telefoon te verkopen, is anders gelopen dan ze zich had voorgesteld. Toen de vrouw nietsvermoedend de minderjarige koper in haar huis in Capelle aan den IJssel binnenliet, besloot die geen geld te geven, maar de telefoon uit haar handen te grissen. In zijn vluchtpoging gaf hij haar een duw, waarna ze van de trap viel.