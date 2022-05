Vrouw gewond bij steekpartij metro Capelle aan den IJssel

Totale chaos bij halve finale: Traangas in fanzone en uitvak, vuurwerk richting veld

De wedstrijd in Marseille is voor duizenden Feyenoordsupporters in chaos verlopen. Herhaaldelijk werden traangas en pepperspray ingezet, in de fanzone, bij rellen rond het stadion maar ook bij het uitvak. ,,Hier is de uitspraak ‘Met de Franse slag’ voor bedacht.’’

22:39