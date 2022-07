Vrouw (66) overleden na ruzie in haar woning in Rotterdam-Zuid

Veel rommel op A13 door gekantelde vrachtwa­gen: meerdere rijstroken afgesloten

Een gekantelde vrachtwagen heeft vanmiddag voor flink wat rommel op de A13 gezorgd. Daardoor zijn twee rijstroken dicht richting Rotterdam, evenals de oprit bij Berkel en Rodenrijs. Hoe de vrachtwagen heeft kunnen kantelen, is niet bekend. Ook is nog niet bekend of de chauffeur gewond is geraakt.

21 juli