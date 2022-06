Vrouw (60) ligt wekenlang dood in haar flatje: onderbuurvrouw slaat alarm vanwege maden

Tekort in zorg kan met plannen college oplopen tot 200 miljoen: ‘Die steunkou­sen trek je zelf maar aan’

Rotterdam stevent af op een financieringsprobleem in de zorg. In de plannen van het nieuwe college loopt die op tot 200 miljoen euro. Korten in de uitgaven lijkt onvermijdelijk. Zorgbestuurders reageren geschrokken, de oppositie is kritisch: ,,Dit is vragen om problemen.”

