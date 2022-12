Vrouw (44) verdacht van stalken officier van justitie die haar eerder vervolgde voor stalken

Rotterdam Airport blijft toch binnen de geluidsnor­men: ‘Maatrege­len werken’

Rotterdam The Hague Airport is dit jaar toch binnen de vergunde geluidsnormen gebleven. In september bleek er nog sprake te zijn van een dreigende overschrijding, maar deze heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. De baansturing, waarbij vliegtuigen die landen bij oostenwind zich laten leiden in een richting die minder geluidsoverlast veroorzaakt, werkt goed.

16 december