Vrouw (30) aangehouden voor schietincident Zevenkampse Ring, politie lost waarschuwingsschot

Krimpense moeder die echtgenoot neerstak vrijgela­ten om voor de kinderen te zorgen

De Krimpense vrouw die begin dit jaar haar man meermaals met een mes in zijn borst stak, wordt vrijdag vrijgelaten. Hoewel het Openbaar Ministerie de 38-jarige Ilze C. voorlopig verdenkt van doodslag, vindt de rechtbank het belangrijk dat de verdachte weer voor haar twee kleine kinderen kan zorgen. ,,De thuissituatie van de kids is heel penibel’’, had haar advocaat woensdag gevraagd om de vrouw op vrije voeten te stellen.

20 april