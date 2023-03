Vrouw (21) vast na schietpartij in Schiebroek, geen gewonden

VAN DE LEZER Stichting Kroelde­kens Vreewijk bestaat vijf jaar

Stichting Kroeldekens Vreewijk e.o is ooit begonnen in de woonkamer van Noessie Jouhri in Vreewijk. Via een oproep op internet en kaartjes bij de ophangborden in de supermarkt vroegen we haaksters. Daar werd massaal gehoor aan gegeven en de woonkamer van Noessue werd al snel te klein voor alle haaksters uit heel Rotterdam. Nu, vijf jaar later, haken ze nog steeds in de Oranjehof.