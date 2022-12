Vrouw (19) verdacht van doorrijden na ongeluk in Hoogvliet, toestand slachtoffer nog zorgelijk

De verdachte kwam bij de politie in beeld dankzij verklaringen van getuigen. Haar voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. Ook kijkt de politie naar wat haar rol bij het incident precies is geweest. Het is nog onduidelijk of de vrouw tijdens het ongeluk onder invloed was of hoe het ongeval is gebeurd. ,,We zijn dat nog aan het onderzoeken’’, laat een politiewoordvoerder weten.