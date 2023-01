Vrijwilligers gezocht: aantal gesprekken met Luisterlijn Rotterdam bijna verdubbeld

De Luisterlijn Rotterdam is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de telefoon op te nemen voor mensen die een luisterend oor nodig hebben. ,,We zien dat de behoefte aan persoonlijke aandacht groeit’’, zegt Jolanda Padding, trainer bij de Luisterlijn Rotterdam.

Hoe hoog is de nood?

,,De telefoon staat roodgloeiend. Op het moment dat een vrijwilliger heeft opgehangen, gaat de volgende telefoon alweer. Vrijwilligers vertellen dat het zo druk is aan de lijn dat mensen boos worden, omdat ze zo lang moeten wachten. Dat willen we absoluut niet. We willen heel graag aan de vraag voldoen.’’

Hoeveel telefoontjes ontvangt de luisterlijn per jaar?

,,In 2022 ontving de Luisterlijn 611.658 oproepen. Dat is bijna het dubbele vergeleken met het jaar ervoor. Toen ging het om 360.475 gesprekken die zijn gevoerd via telefoon, chat en mail.’’

Met hoeveel vrijwilligers zitten jullie nu bij de Luisterlijn in Rotterdam?

,,We werken in totaal met 110 vrijwilligers in de regio van Rotterdam en omstreken, bij locaties in Rotterdam, Dordrecht en Gouda. We zouden willen groeien naar 130 vrijwilligers. Maar niet alleen in onze regio zijn vrijwilligers nodig. Voor elke regio geldt dat ze twintig vrijwilligers erbij willen.”

,,De vrijwilligers mogen de dienst vanuit huis doen, met een leentoestel van ons. Je hebt één keer in de week een dienst van vier uur. Ook krijgen vrijwilligers een hele goede training voordat ze starten met het werk, van onder meer psychologen.’’

De Luisterlijn heeft een vast telefoonnummer. Wat is dan het verschil tussen vrijwilligers uit Rotterdam en Maastricht?

,,Als je het landelijke nummer belt, verbindt het systeem je door met een willekeurige vrijwilliger. Dus er is geen verschil. Als je specifiek met iemand uit een bepaalde regio wilt spreken, kan dat wel. Op onze website staan alle plaatselijke nummers.‘’

Welke leeftijdsgroep belt vooral? En wat zijn de belangrijkste onderwerpen?

,,Vooral mensen tussen de 40 en 60 jaar oud. Het gaat vaak over relatieproblemen, eenzaamheid, rouw en verlies en omgaan met ziekte of een beperking.’’

