Vrijheid is meer dan feest vieren en dus kun je nu ook afzien op de Battle4Freedom

Naar het Bevrij­dings­fes­ti­val? Je mag niet overal een voetbal­shirtje aan

Voetbalclubshirtje aan naar het Bevrijdingsfestival? In Zwolle en Utrecht mag het niet. Het is zelfs opgenomen in de huisregels van het evenement. Maar hoe zit dat in Rotterdam? Donderdag staat immers niet alleen in het teken van vrijheid, maar óók van de spannende halve finalewedstrijd van Feyenoord tegen Olympique Marseille.

11:29