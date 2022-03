Vreemdelingen in Detentiecentrum Rotterdam te vaak in isolatiecel

In het Detentiecentrum in Rotterdam (DCR) zitten mannen zonder verblijfsvergunning. Ze zijn opgepakt, vaak nadat ze tegen de lamp liepen, bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole. Een groot deel van hen kampt met ernstige psychische klachten door stress, onzekerheid en een traumatisch verleden.

Uit het rapport blijkt dat passende zorg ontbreekt in het DCR. In plaats daarvan worden vreemdelingen ‘veilig’ in isolatie gezet. Dat betekent dat ze 23 uur per dag in een kale cel zitten opgesloten met alleen een matras en toilet. Verpleegkundigen zijn ,,onvoldoende geschoold in het herkennen en begeleiden van psychiatrische patiënten’’. Daardoor zou vaak overhaast worden besloten tot maatregelen als isolatie.