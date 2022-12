Vrachtwagens voeren actie bij Rotterdamse haven tegen lange wachttijden: ‘Gaat ons de kop kosten’

update/met video Na blokkade van distribu­tie­cen­trum Hoogvliet verplaat­sen boeren zich nu naar Jumbo

Boeren hebben met tractoren de toegangsweg van het distributiecentrum van de Jumbo in Bleiswijk geblokkeerd. Ongeveer tien tractoren maken het sinds 14.30 uur onmogelijk om het terrein op of af te komen. De politie is aanwezig, maar kijkt vooralsnog toe. Eerder vandaag blokkeerden de boeren het distributiecentrum van Hoogvliet in Bleiswijk.

