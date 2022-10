Vrachtwagenchauffeur vliegt uit de bocht, voertuig belandt op de zijkant

UPDATE Verdacht pakketje tegen woning in Rotterdam-Slin­ge gevonden, blijkt om explosief te gaan

Bij een woning op de Geertruidenbergstraat in Rotterdam-Slinge is een verdacht pakketje gevonden. Er was onduidelijkheid of het om een explosief ging, maar een woordvoerder van de politie bevestigt dat er explosief materiaal in het pakketje zat.

8:27