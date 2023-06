Vrachtwagen vol grofvuil valt om op provinciale weg N209 in Lansingerland

update/met video Fietsster (35) overleden na aanrijding met wit busje, 38-jarige Rotterdam­mer aangehou­den

Dinsdagavond laat is op de Mathenesserweg in Rotterdam-West een 35-jarige Rotterdamse overleden nadat zij op haar fiets is aangereden door een wit busje. De bestuurder, een 38-jarige Rotterdammer, is na het ongeval doorgereden. Hij is later die nacht aangehouden.