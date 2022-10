Vrachtwagen vliegt in brand op parkeerplaats van Sportpark Schenkel

Marianne (75) was 7 toen ze als landverhui­zer naar Amerika vertrok en maakt die overtocht nu opnieuw

Met slechts vier koffers als bagage maken Marianne Adams (7), haar zusje en haar ouders in 1955 de oversteek van Rotterdam naar New York. Alles laten ze achter voor een nieuwe toekomst in Amerika. Het meisje van toen, inmiddels 75 jaar oud, is terug in Rotterdam om die memorabele overtocht nog een keer te maken.

15 oktober