Vrachtwagen die inreed op buurtfeest Nieuw-Beijerland geborgen

Update / met video Vrachtwa­gen rijdt in op buurtfeest Zuidzijde: zes doden, ‘drie slachtof­fers uit één familie’

Bij het ongeval met een vrachtwagen in het kleine buurtschap Zuidzijde in de Hoeksche Waard zijn zes doden en zeven gewonden gevallen, meldt de politie. De vrachtwagen van het Spaanse bedrijf El Mosca reed zaterdagavond in op een drukke buurtbarbecue.

